Demon Slayer: un cosplay del pilastro Mitsuri Kanroji nelle foto di Jessica Nigri

Gli eventi narrati nel film Demon Slayer: il Treno Mugen sono stati narrati di nuovo nella prima parte della nuova stagione dell'anime. I fan hanno quindi rivisto e pianto per Rengoku Kyojuro, il pilastro della fiamma. Le sue gesta eroiche hanno colpito tutti i personaggi di Demon Slayer, ma ora è il momento di entrare in un'altra fase.

Demon Slayer 2 si prepara al quartiere a luci rosse e all'ingresso in scena di un altro pilastro, Uzui Tengen. Sono ben due quindi i pilastri che in questa stagione hanno - o hanno avuto, nel caso di Rengoku - un ruolo di rilievo. Non sarà invece della partita, stando ai primi leak, Mitsuri Kanroji, il pilastro dell'amore.

La donna dai capelli rosa e verdi all'apice dell'organizzazione di cacciatori di demoni tarderà ancora il suo vero ingresso in scena con il quale metterà in luce le proprie abilità. Non tarda però a presentarsi su Instagram e altri social dove ormai è prassi postare un suo cosplay. E stavolta la rappresentazione del personaggio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arriva da una modella che si è fatta conoscere bene negli scorsi anni con tanti travestimenti.

Jessica Nigri ha interpretato Mitsuri Kanroji in un cosplay disponibile nelle foto in basso, dove le varie pose fanno apprezzare il lavoro svolto.