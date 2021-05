Demon Slayer: un cosplay di Rengoku al femminile tratto dal film Infinity Train

Non è solo la prima stagione di Demon Slayer ad aver riscontrato un successo pazzesco. Il film di Ufotable Demon Slayer Movie: Infinity Train continua a macinare incassi anche fuori dal Giappone, espandendo la popolarità dei personaggi dell'opera di Koyoharu Gotouge.

Il film vede i quattro protagonisti Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke incontrare su un treno Kyojuro Rengoku, uno degli Hashira dei cacciatori di demoni. Ed è proprio l'utilizzatore del respiro della fiamma uno dei personaggi di spicco di Demon Slayer Movie: Infinity Train. La sua forza si è fatta sentire durante lo scontro con il demone Enmu e soprattutto in quello successivo.

La battaglia portata avanti da Kyojuro Rengoku gli ha valso molta popolarità nella fanbase e per questo fioccano vari cosplay su di lui. Non solo maschili però, dato che anche alcune ragazze si sono messe all'opera per riprodurre la loro versione del fiammeggiante spadaccino. E una di queste è Xen che ha presentato il cosplay genderbent di Kyoguro Rengoku di Demon Slayer nelle foto che potete osservare in basso.

Riprendendo i capelli tra l'arancione e il rosso, Xen indossa un'uniforme dei cacciatori di demoni rivisitata per renderla più femminile. Apprezzate anche questo cambio di sesso per lo spadaccino di Demon Slayer?