Demon Slayer: un cosplay di Tanjiro al femminile, pronto ad ammazzare i demoni

Una delle caratteristiche tipiche dei protagonisti degli battle shonen è che, oltre ad essere vivaci ed estroversi, sanno essere empatici e gentili, sempre pronti a lottare in prima linea per difendere il prossimo. Non fa eccezione Tanjiro, protagonista di Demon Slayer, che con la sua bontà ha continuato fan e cosplayer a livello internazionale.

Prima di intraprendere il suo viaggio come cacciatore di demoni, Tanjiro era un lavoratore come tanti altri, impegnato a sostenere la sua numerosa famiglia dopo la morte prematura del padre. Tuttavia, la sua vita tranquilla viene sconvolta quando madre e fratelli vengono massacrata da un demone e sua sorella Nezuko viene trasformata in uno di loro. Da quel momento in poi, il protagonista di Demon Slayer si impegna a diventare un ammazzademoni, dando inizio a una straordinaria avventura ricca di azione, crescita personale e amicizia. La cosplayer nuttybluecos ha creato una rivisitazione originale del personaggio: scopriamola insieme.

In questo cosplay di Tanjiro Kamado da Demon Slayer, il personaggio viene immaginato al femmibile, ma con i suoi tipici tratti caratteristici: capelli neri arruffati, occhi rosso scuro e una cicatrice sulla fronte. Il fisico atletico testimonia il suo impegno nel diventare sempre più forte per proteggere coloro che ama, mentre la carcassa che porta sulle spalle viene utilizzata per trasportare sua sorella-demone Nezuko quando c'è sole e non può essere esposta alla luce.

Tanjiro è gentile e compassionevole, dotato di una determinazione che non conosce ostacoli. La sua gentilezza si manifesta nel suo desiderio di proteggere coloro che gli sono cari e nel suo atteggiamento rispettoso verso amici e nemici. C'è anche un lato più ardente di Tanjiro che arde di rabbia e vendetta quando vede qualcuno commettere ingiustizie. Questa dualità nel carattere di questo ragazzo lo rende un personaggio incredibilmente umano e realistico, in grado di ispirare e commuovere il pubblico. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a questi due cosplay di Shinobu e Mitsuri da Demon Slayer?

Su Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti di oggi.