Demon Slayer: un cosplay con le tre mogli di Uzui Tengen una più bella dell'altra

Archiviata la sezione dedicata al Treno Mugen, riedizione degli eventi visti nel film Demon Slayer Movie: il Treno Mugen, Tanjiro e compagni sono tornati a una fase calma e quieta per leccarsi le ferite e riprendersi dalla perdita di Rengoku Kyojuro. C'è poco tempo però, con i ragazzi che devono rientrare subito nei ranghi.

Contro i demoni stavolta è in azione anche Uzui Tengen, pilastro del suono, il cui intervento alla tenuta delle farfalle causa l'inizio della saga del quartiere a luci rosse, primo vero arco narrativo inedito di Demon Slayer 2. Il pilastro non si farebbe scrupolo nell'usare anche le ragazzine al servizio di Shinobu se non fosse per l'intervento di Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, portati via in tutta fretta nella nuova area. Uzui è infatti intenzionato a scovare non solo il demone ma anche a rintracciare le sue tre mogli, sparite durante l'investigazione. Proprio loro tre fanno la loro apparizione in Demon Slayer 2x12.

La cosplayer Kainosaurus si è fatta accompagnare da Ragegearprops, Ceciicos e Tehtnica per realizzare un cosplay con Uzui Tengen e le sue tre mogli, Suma, Makio e Hinatsuru. Vestite con abiti da ninja, tutte e tre si mostrano in abiti vistosi, così come si fa ben notare il pilastro al centro della foto.