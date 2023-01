Demon Slayer: un cosplay di Uzui Tengen al femminile davvero accattivante

Scintillante è uno degli aggettivi che si può riferire perfettamente alla seconda stagione di Demon Slayer. Il quartiere dei divertimenti, condito di locali a luci rosse, ha costituito l'ambientazione principale di questi episodi, dando un netto cambio di scena rispetto alle atmosfere più cupe e solitarie dell'avventura sul Treno Mugen.

E dopo aver condiviso parte del viaggio con Rengoku Kyojuro, i protagonisti si sono trovati affiancati da un altro pilastro. Uno dei personaggi apparsi alla magione di Kagaya Ubuyashiki è Uzui Tengen, uno dei più grossi e forti cacciatori di demoni di Demon Slayer. Alto, muscoloso, con dei capelli bianchi e un tatuaggio rosso sul volto che lo rendono parecchio vistoso, è lui a dare il via ai contenuti della seconda stagione dell'anime.

Dopo aver praticamente rapito Tanjiro, Zenitsu e Inosuke per farli travestire da donne infiltrare nelle varie case di piacere del quartiere, inizia questa pericolosa missione che ha lo scopo di trovare le tre mogli di Uzui e soprattutto il demone che dimora in quell'area, che sembra essere addirittura una delle potentissime Lune Crescenti, i demoni più forti al servizio di Kibutsuji Muzan. In Demon Slayer, Uzui metterà sempre in mostra le sue abilità scintillanti, e lo stesso può cercare di fare nella vita vera con l'intervento di Nico Nico.

La cosplayer ha presentato due versioni del personaggio. Questo cosplay di Uzui Tengen al femminile è affascinante e scintillante, una con vestito rosso e una con vestito nero. Con le spade sempre sulle spalle, capelli bianchi e tatuaggio rosso sul volto, anche lei si prepara a combattere con Daki, chissà se in compagnia di tre mariti.

