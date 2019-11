Demon Slayer: cosplayer di Nezuko straccia la concorrenza grazie a questo geniale video!

Nei mesi passati abbiamo visto un'infinità di cosplay di Nezuko, alcuni splendidi ed altri meno riusciti. Finora però, nessuno si è avvicinato al livello di dedizione della giovane sen01630, che ha deciso di portare il cosplay della dolcissima sorella di Tanjiro ad un livello successivo grazie ad una brillante idea.

Come potete vedere in calce, la ragazza ha postato un video in cui cerca di riprodurre una delle classiche scene dell'opera in cui Nezuko è costretta ad entrare in una cesta. La clip, già divertente di suo, è stata elogiata e premiata dagli utenti Reddit con quasi 4000 upvote in appena due giorni.

In Demon Slayer, Nezuko Kamado è costretta a viaggiare perennemente all'interno di una cesta trasportata dal fratello Tanjiro, per via della sua debolezza ai raggi solari. Durante i primi capitoli del manga Tanjiro usa una gigantesca cesta di vimini, sostituita successivamente con una cassa donatagli dal maestro Urokodaki Sakonji.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'adattamento anime curato da Studio Ufotable, è riuscito a riprodurre perfettamente la ragazza, permettendogli di diventare uno dei personaggi più amati dai fan. A tal proposito, durante le premiazioni per i recenti Newtype Anime Awards 2019, Nezuko ha guadagnato la statuetta di "Miglior personaggio femminile".

