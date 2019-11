Demon Slayer cresce a ritmi spaventosi, oltre 25 milioni di copie in circolazione

Il manga di Demon Slayer continua a crescere a ritmi disumani, secondo quanto dichiarato in data odierna da Weekly Shonen Jump. L'opera di Koyoharu Gotouge infatti, dopo aver perso la sfida con ONE PIECE per il titolo di "manga più venduto dell'anno", si starebbe comunque consolando con gli ultimi promettenti report di vendita.

Lo scorso 24 ottobre Demon Slayer contava circa 16 milioni di copie vendute, un numero esorbitante se si considera che stiamo parlando di un manga del 2016. Neanche un mese dopo, più precisamente il 22 novembre, venne confermato che il numero totale di copie in circolazione si attestava intorno ai 20 milioni. Oggi, 26 novembre, è stato ufficialmente confermato l'abbattimento del muro dei 25 milioni.

Occorre ovviamente precisare che si sta parlando di copie in circolazione e non di copie vendute. Si tiene quindi conto anche di tutti i fumetti stampati e distribuiti ai rivenditori, ma ancora non acquistati dai clienti.

Demon Slayer ha comunque superato opere del calibro di The Promised Neverland (17 milioni), Assassination Classroom (20 milioni) e The Seven Deadly Sins (20 milioni). Il manga di Koyoharu Gotouge dovrebbe anche aver superato My Hero Academia, attualmente fermo a 24 milioni di copie vendute, ma non essendo ancora stati condivisi dati sicuri in merito bisognerà attendere una conferma ufficiale.

Cosa ne pensate? Siete contenti del successo riscosso da Demon Slayer? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!