Demon Slayer: Ufotable celebra il compleanno di Tanjiro, ecco i migliori auguri del web

Oggi, 14 luglio, è il compleanno di Tanjiro Kamado, il giovane ammazzademoni protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. In occasione dell'evento, i ragazzi di Ufotable hanno deciso di pubblicare sul proprio profilo social una postcard speciale, in cui il ragazzo viene ritratto in versione "chibi" mentre festeggia con Nezuko, Zenitsu e Inosuke.

Ovviamente anche Crunchyroll, Viz Media e molti altri si sono uniti al coro, per festeggiare il compleanno di uno dei protagonisti shonen più apprezzati degli ultimi tempi. In calce potete dare un'occhiata al tweet del profilo social di Studio Ufotable e ad alcuni commenti dei fan.

Tanjiro Kamado tornerà presto nel nuovo film di Demon Slayer, intitolato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Mugen Train ed ambientato subito dopo gli eventi della prima stagione. Una seconda stagione dell'anime è già in fase di produzione, e vedrà la luce tra il 2021 e il 2022. Il manga, opera originale creata da Koyoharu Gotouge, conta attualmente più di 80 milioni di copie distribuite ed è destinato a diventare uno dei fumetti più venduti di tutti i tempi.

E voi cosa ne pensate? Qual è la caratteristica di Tanjiro che vi piace di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.