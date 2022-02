Demon Slayer: Daki alla massima potenza in questo cosplay intrigante

Il debutto di Demon Slayer 2 sulle TV giapponesi e i servizi streaming di tutto il mondo è stato contrassegnato dal ritorno della saga del Treno Mugen. I primi episodi si sono concentrati sul ritorno di Kyojuro Rengoku, ma poi Ufotable ha spinto l'acceleratore e ha portato gli spettatori all'attesa saga inedita del quartiere a luci rosse.

Come c'era da aspettarsi, in questa zona c'è un nuovo demone, molto più forte di tutti quelli incontrati finora nella serie - escluso Akaza - e che fin da subito fa capire come sarà una brutta gatta da pelare per Tanjiro Kamado e gli altri cacciatori di demoni intervenuti per ucciderla. Daki è una delle lune crescenti, quindi uno dei demoni più forti creati da Kibutsuji Muzan in Demon Slayer. La oiran parte piano, per poi carburare e mostrare man mano tutte le sue abilità e la sua perfidia, ma il tutto con un'eleganza estrema.

Faid Eyren si è focalizzata sul personaggio e ha provato a replicarne la stessa bellezza ed eleganza nella sua foto, riprendendola quando aveva raggiunto la forma perfetta. Capelli bianchi, abito molto rivelatorio e uno sguardo freddo sono le caratteristiche principali di questo bel cosplay di Daki visibile nella foto in basso.

La sfida con lei e il fratello Gyutaro sta per giungere al termine insieme alla seconda stagione di Demon Slayer.