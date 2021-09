Demon Slayer: Daki è pronta per la stagione 2 grazie al cosplay di osusisan

Il conto alla rovescia per Demon Slayer 2 è già iniziato e appena due settimane separano i fan dal debutto dei nuovi episodi. Ovviamente, la community si è già mobilitata e in rete hanno già iniziato ad emergere le prime straordinarie interpretazioni dedicate ai personaggi del nuovo arco narrativo.

Per la precisione, Demon Slayer 2 inizierà il 10 ottobre con una prima parte di 7 episodi che riadatterà nuovamente gli eventi della Saga del Treno Fantasma. Soltanto a partire dal 5 dicembre, invece, comincerà l'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse dove i nostri eroi, insieme al Pilastro del Vento, dovranno fronteggiare nuovamente gli scagnozzi di Mugen.

A tal proposito, durante gli eventi della prossima saga faremo la conoscenza di Daki, una delle Lune Crescenti, a cui la talentuosa cosplayer osusisan ha recentemente dedicato un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il suo lavoro ha riscosso una notevole attenzione da parte dei fan che hanno apprezzato la fedeltà al personaggio originale e l'affascinante costume.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per fare la conoscenza di Daku sul piccolo schermo. Fino ad allora, diteci cosa ne pensate di questo cosplay con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.