Demon Slayer: Daki è semplicemente perfetta nel cosplay della modella russa Milkey

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continua a rimanere in vetta alle classfiche degli anime più seguiti e discussi nell'ultimo anno, e con l'arrivo del nuovo arco narrativo ambientato nel quartiere a luci rosse, l'attenzione della fanbase è aumentata, incentrandosi particolarmente su Tengen Uzui e su Daki.

Mentre il Pilastro del Suono è stato in grado di conquistare sin da subito gli spettatori appassionati col suo stile vistoso e i suoi modi di fare piuttosto eccentrici, la Sesta Luna Crescente Daki ha rivelato la sua identità col proseguire delle puntate. Non appena ha rivelato la sua reale forma demoniaca, il design elaborato da Gotoge e portato sugli schermi da Ufotable, è stato al centro di moltissime interpretazioni da altrettante cosplayer.

Un ultimo esempio viene dalla modella russa milkey_cos, che come potete vedere dal post riportato in calce non ha badato a spese ed impegno per realizzare un incredibile e fedele cosplay dedicato proprio alla pericolosa Demone. Dalla resa della capigliatura, fino all'attenzione a ricreare le crepe del corpo, e ovviamente agli obi che hanno perseguitato e minacciato i protagonisti durante lo scontro, questa interpretazione è sicuramente tra le migliori realizzate finora.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Per concludere vi lasciamo ad un poster dedicato a Demon Slayer e La Città Incantata, le due pellicole che hanno incassato di più nella storia del cinema giapponese.