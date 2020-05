Demon Slayer, la Danza Del Dio del Fuoco ricreata da un maestro giapponese

Come apparirebbe l'Hinokami Kagura, nome della tecnica utilizzata da Tanjiro Kamado nell'episodio 19 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, se fosse riprodotta nella realtà? Un artista giapponese abile nell'uso della katana ha risposto alla domanda, realizzando alcune clip video con decine di milioni di visualizzazioni sui social.

Kiwamu Miyakubo, anche conosciuto sui social con il nickname Kiwamissimo, descrive se stesso come "un artista amante delle katane e del fuoco" e crea video su commissione dove danza imbracciando la sua inseparabile lama. Dopo il successo dell'anime di Demon Slayer le richieste sono chiaramente aumentate, così come le visualizzazioni ai suoi video.

In calce potete dare un'occhiata a due clip in cui Kiwamu mostra la sua abilità con la spada, mentre esegue una danza molto simile a quella del Dio del Fuoco. I profili Twitter e Instagram dell'artista contano decine di video pubblicati, tutti registrati in luoghi e con tecniche diverse. Sotto questo punto di vista è decisamente interessante notare l'impatto che un anime abbia avuto nella carriera di un artista.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa performance? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per leggere la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.