Demon Slayer: tutte le debolezze di Tanjiro che ne limitano il potenziale

Se c'è un punto di riferimento per i giovani lettori/spettatori giapponesi negli anime moderni, quello è sicuramente Tanjiro. Il protagonista di Demon Slayer non incarna solo valori edificanti dal punto di vista etico, umano e morale, ma sembra impervio a qualsiasi sentimento negativo, che potrebbe però rivelarne qualche debolezza di fondo.

In linea con i principi educativi che fondano le basi di quello spirito della giovinezza che rappresenta in Naruto la filosofia-simbolo del ninja, anche l'eroe del manga di Koyoharu Gotoge apre il proprio animo a sentimenti eminentemente positivi, quasi fosse un magnete organico per tutto ciò che c'è di lodevole, esemplare ed eticamente irreprensibile nella natura umana.

D'altronde il percorso che lo porta ad agire in Demon Slayer non è motivato solo dalla necessità di neutralizzare i sintomi delle ingiustizie che attraversano il mondo – incarnate dalle figure diaboliche dei demoni – ma è equiparabile, a tutti gli effetti, ad un cammino di redenzione/umanizzazione: per la sorella Nezuko, tramutata in un essere demoniaco da Muzan, e per sé stesso, in quanto fratello e testimone unico dell'eredità (culturale, emotiva, filiale) della sua tragica famiglia.

Data però l'ostinazione del personaggio a respingere qualsiasi emozione negativa, la natura edificante che contraddistingue Tanjiro può a volte tramutarsi nella fonte stessa della sua debolezza, soprattutto in un contesto apertamente bellico, dove la sfida per la supremazia dell'essere umano sullo schieramento dei demoni passa anche per la contaminazione con emozioni impure, tipica di chi è costretto a superare i propri limiti fisiologici in faccia all'inesorabile ascesa del male.

In questo senso, ciò che spesso ostacola Tanjiro in combattimento è la sua reticenza alla disonestà: anche quando è messo davanti a personaggi che materializzano le nefandezze più oscure e nebulose del mondo, il protagonista difficilmente utilizza sotterfugi o escamotage immorali per prevalere sul nemico, quasi preferisse perire per mano dell'avversario – e quindi compromettere il suo stesso sogno di salvare dalla dannazione la sorella Nezuko – piuttosto che macchiarsi con sentimenti abominevoli e (ai suoi occhi) indecorosi. Tanto che più volte gli Hashira hanno dovuto risolvere i conflitti in cui era coinvolto, non solo per disinnescare il divario di potere che lo separava biologicamente dai demoni, ma soprattutto per re-immetterlo sulla retta via: che non è quella della bontà d'animo o della necessità di individuare i canoni della redenzione anche in coloro che sono endemicamente votati alla violenza, ma riflette la via stessa che porta al trionfo degli esseri umani sulle creature infernali che infestano il Giappone.

Le debolezze di Tanjiro, soprattutto in combattimento, non riguardano però solamente questo livello emotivo/morale: per buona parte del manga, infatti, fatica a tenere testa ai migliori spadaccini proprio perché incapace di superare i limiti fisiologici che ne bloccano il potenziale. Ma come vedremo già nella prossima saga dell'anime, e ancor prima nel ritorno al cinema di Demon Slayer con il film To The Hashira Training Arc, Tanjiro ora avrà finalmente la possibilità di mettere da parte i paletti che ne frenano l'evoluzione, e trovare nell'addestramento con i Pilastri la ricetta per soverchiare le crisi del proprio animo, arrivando così ad affrontare le Lune Crescenti con una determinazione diversa, e forse anche più “impura”.