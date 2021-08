Demon Slayer, tutti i demoni lunari apparsi nel manga: l'elenco dei mostri di Muzan

Kibutsuji Muzan è un essere secolare che ha creato tante creature oscure, conosciute come demoni. Donando il suo sangue agli umani del mondo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'essere può creare demoni più o meno forti. L'apice della sua creazione sono le Lune, suddivise in due gruppi: Calanti e Crescenti.

Ecco l'elenco di tutte le Lune demoniache apparse nel manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, comprendendo anche quelle che hanno perso il loro rango.

L'ex sesta luna calante è Kyogai, il demone tamburo incontrato a metà della prima stagione da Tanjiro e compagni.

L'ultima luna calante esistente è stata Kamanue, vittima del massacro di Muzan.

La quinta luna calante è stato Rui , il pericoloso demone del monte Natagumo.

, il pericoloso demone del monte Natagumo. La quarta luna calante è Mukago, vittima di Muzan.

La terza luna calante è Wakuraba, anch'egli vittima dell'ira di Muzan.

La seconda luna calante è stata Rokuro, altro demone vittima di Muzan.

La prima luna calante è Enmu, nemico principale del film Demon Slayer: il treno Mugen .

. Si arriva ai più forti con la sesta luna crescente, il duo formato da Daki e Gyuutarou.

Per un breve periodo c'è stata un'altra sesta luna crescente, Kaigaku.

La quinta luna crescente è invece Gyokko.

La quarta luna crescente è il mutabile Hantengu.

L'ultima quarta luna crescente apparsa nel manga però è stata la problematica Nakime.

Si arriva ai demoni più forti di Demon Slayer con Akaza , terza luna crescente.

, terza luna crescente. La seconda luna crescente è invece Doma.

Il guerriero più forte di Muzan, la prima luna crescente, è l'ex spadaccino Kokushibo.

In cima alla piramide ovviamente c'è Kibutsuji Muzan, la creatura più forte.