Demon Slayer: la forza demoniaca di Nezuko in un cosplay mozzafiato di una giapponese

Il viaggio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è cominciato per riportare alla normalità Nezuko Kamado, sorella del protagonista dell'opera. Inizialmente selvaggia e tendente a mangiare il fratello, Nezuko diventerà sempre più mansueta e in grado di controllare i propri poteri demoniaci, facendone uso solo quando serve.

Con la prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in particolare nell'acclamato episodio 19, si scopre che Nezuko ha il potere di incendiare il proprio sangue e ciò permette a Tanjiro di tagliare la testa a Rui. Più avanti, Nezuko risulterà sempre più importante e fondamentale per i protagonisti, mettendosi spesso in gioco in favore degli umani.

Il ritorno di Demon Slayer nel 2021 con la seconda stagione ci porterà altri momenti con Nezuko. Intanto è possibile rivedere la ragazza in alcune foto preparate dalla cosplayer giapponese Mon_0605. Per l'occasione, la ragazza ha ripreso ben tre scene di Demon Slayer e le ha ricreate con un cosplay di Nezuko dettagliato e perfetto, con molti effetti speciali che aiutano ancora di più a calarsi nei panni della coprotagonista.

In basso la prima foto riprende la famosa scena dell'episodio 19, la seconda un'immagine dal volume e la terza una scena con Nezuko arrabbiata proveniente dall'arco del quartiere a luci rosse. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.