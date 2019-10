Demon Slayer: la depressione di Inosuke ritratta in un cosplay

Tra i tanti personaggi presenti in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, famoso e apprezzato manga realizzato da Koyoharu Gotouge, quello che più di ogni altro ha saputo conquistare i cuori dei fan non potrebbe essere altri che Inosuke, lo spadaccino con la testa da cinghiale pronto ad attaccare qualsiasi cosa possa offrirgli la giusta sfida.

Il suo arrivo nell'opera ha ovviamente fomentato i fan, i quali non hanno perso occasione di mettere in mostra il loro amore per il personaggio con vari cosplay e gadget a tema d'ottima qualità. Un utente in particolare, però, ha ben pensato d'inserire il nostro Inosuke in una situazione quantomeno particolare, con un risultato finale che ha ottenuto complimenti da moltissimi lettori e spettatori.

Andando più nel dettaglio, l'utente Instagram Fededeko ha voluto dar vita alla sua interpretazione di Inosuke con un cosplay assai simpatico - e visionabile a fondo news -, con il personaggio sdraiato in un letto e colto dalla più totale depressione, probabilmente poiché resosi conto di non essere in grado di tenere il passo con il protagonista della serie, Tanjiro.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra di Tanjiro, un ragazzo che dopo essersi allontanato per diverse ora dalla sua casa per delle commissioni, finisce con il ritrovare la sua intera famiglia massacrata, tutti tranne la sua sorellina Nezuka, ora trasformatasi in un demone. Vista la situazione, Tanjiro deciderà quindi d'intraprendere un lungo e pericoloso viaggio per scoprire come far tornare in vita la sua amata sorella.

Il grande successo ottenuto dal manga ha inoltre portato alla realizzazione di un adattamento anime intitolato semplicemente Demon Slayer e la cui recensione è disponibile sulle pagine di Everyeye.