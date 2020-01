Demon Slayer: diamo uno sguardo a questa bellissima immagine dall'anime

La sorte toccata ai fratelli Kamado, Tanjiro e Nezuko, è il cuore delle vicende di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e, come tale, emoziona tutti i fan della serie. Trapela su internet un'immagine proveniente dalla serie che sottolinea il legame tra fratello e sorella.

Nell'immagine postata su Reddit dall'utente hippopadu, e che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere i due Kamado vicini e con un'espressione serena in volto. Tanjiro sorride rivolto allo spettatore, un sorriso che trasmette pace, ma anche molta tristezza perchè di fianco vediamo Nezuko costretta a mordere il classico bavaglio di bambù e che ci riporta alla mente che la ragazza versa in una tragica condizione, costretta a nascondersi nella cesta del fratello maggiore per via della sua natura demoniaca indotta dal malvagio Muzan Kibutsuji il demone a cui i due danno la caccia e che devono sconfiggere. Sul palmo delle loro mani vediamo un passerotto pronto a spiccare il volo. Il successo della serie è davvero travolgente ed ha sorpreso un pò tutti, infatti nel 2019 Kimetsu No Yaiba risulta essere il manga più ricercato dagli appassionati sul web ed ha scalto le classifiche di vendita in Giappone, raggiungendo importanti risultati. Un successo che sentiamo meritato e speriamo possa essere ripagato con la qualità della storie della mangaka autrice Koyoharu Gotouge.

La prima stagione dell'anime si è da poco conclusa, tuttavia VVVVID godrà di una versione doppiata in italiano di Demon Slayer.