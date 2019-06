Demon Slayer, diffuse nuove immagini per l'episodio 11 e la sinossi!

Demon Slayer continua a macinare consensi a grande velocità, continuando a stupire la folla di spettatori grazie a un comparto visivo all'altezza dell'opera che rappresenta e una narrazione ricca di contenuto. E a proposito di questa incredibile serie televisiva, arrivano in rete le prime informazioni sul prossimo imperdibile episodio.

Nella decima puntata dell'anime abbiamo assistito alla fine del combattimento contro i due sottoposti di Muzan, rivelatisi alla fine non essere realmente membri delle Dodici Lune Demonianche. Tuttavia, la rivelazione più grande, è senza dubbio quella riguardante la maledizione di Kibutsuji, in cui quest'ultimo, per paura che i demoni possano allearsi e far fronte comune contro di lui, ha imparato ad assoggettarli in modo tale da poterli uccidere in qualsiasi momento.

Gli eventi, dunque, si spostano ora all'episodio 11, che si mostra in alcune immagini promozionali in fondo alla news, in cui Tanjiro fa la conoscenza di Zenitsu, uno spadaccino come lui. Gli spoiler si sommano alla sinossi che qui segue:

"Sulla strada per la prossima missione Tanjiro fa la conoscenza di Zenitsu, un cacciatore di demoni come lui. Addentratosi nella foresta i due si troveranno di fronte a un misterioso Palazzo da cui, a un certo punto, Zenitsu sentirà un suono di tamburi provenire da qualche parte."

Non molto viene rivelato per la prossima puntata, lasciando spazio all'inizio della conoscenza tra i due membri dello stesso corpo di cacciatori di demoni. Vi ricordiamo che il l'episodio 11 debutterà il prossimo sabato sottotitolato in italiano e sempre su VVVVID. Potete ingannare l'attesa ammirando la nuova cover di Newtype dedicata a Demon Slayer, la rivista nipponica più famosa del settore.