Demon Slayer, diffuse online le prime immagini del sesto episodio

La rivelazione di questa stagione primaverile è imputabile a un solo titolo, che nonostante sia presente nel bel mezzo de L'Attacco dei Giganti 3 e One Punch Man 2, ha attirato a sé una porzione sempre più ingente di pubblico. Il nome di quest'opera non può che essere Demon Slayer, il gioiellino di Weekly Shonen Jump.

Questo titolo si sta rivelando una piccola perla in fondo all'oceano, una serie shonen che non solo è frutto della stessa rivista che serializza veri e propri tesori come ONE PIECE e My Hero Academia, ma che ha del potenziale che merita di essere coltivato. Ed è doveroso parlarne e rendergli grazia, soprattutto in virtù di un adattamento animato che sta donando l'agognato spessore che questo progetto meritava tanto avidamente. E se lo state seguendo in italiano su VVVVID, che pubblica ogni sabato sera un nuovo episodio, speriamo e siamo convinti siate del nostro stesso avviso.

In ogni caso, tornando al topic centrale della news, sono finalmente disponibili le prime immagini, che potete trovare in fondo alla pagina, provenienti dalla sesta puntata dell'anime, che era concluso con la nuova e prima missione affidata a Tanjiro, ora vero e proprio cacciatore di demoni con una propria spada personale. Vi ricordiamo sin da ora che la serie televisiva è confermata per 26 episodi, e quindi ci accompagnerà ancora per altre 20 settimane. Inoltre, recentemente, sono stati annunciati 4 nuovi membri del cast che si aggiungeranno all'ottima lista di talentuosi doppiatori.

La versione cartacea, e fonte originale dell'adattamento televisivo, è inoltre disponibile da poco nelle fumetterie grazie all'editore Star Comics che ne cura la traduzione. La prima stagione dell'anime, invece, è affidata al celebre studio UFOTABLE, famosa per Fate/Stay Night Unlimited Blade Works. E voi, cosa ne pensate di queste prime immagini? Vi sta piacendo l'anime?