Demon Slayer, diffuse in rete le prime immagini dell'episodio 12

Continua la sua ottima scalata verso il successo l'adattamento animato dell'omonima opera tratta dalla rivista di Weekly Shonen Jump, Demon Slayer. L'opera sta acquisendo sempre maggiori consensi anche in Italia, grazie alle ottime visualizzazioni che la serie sta ottenendo su VVVVID.

Nell'episodio 11 di Demon Slayer, dunque, Tanjiro ha fatto la conoscenza di Zenitsu Agatsuma, un bizzarro cacciatore di demoni che tuttavia pare essere piuttosto spaventato da questi ultimi. Tra lo stupore e la comicità con la quale i due si sono incontrati, abbiamo avuto un assaggio della loro prima missione insieme, a fronte del salvataggio del fratello di due bambini catturato da un demone e portato all'interno di una casa. Tanjiro, tuttavia, è uscito esuasto dal suo ultimo scontro contro gli scagnozzi di Muzan, con alcune ossa rotte che ancora non si sono rimarginate del tutto.

A rendere più particolare l'episodio è stata la presenza del demone che pare del tutto indifferente ai due estranei appena entrati, in quanto qualcosa di ancor più temibile si cela dentro quella casa. Ed è proprio tra le immagini della prossima puntata, che vi riportiamo in calce all'articolo, che vi troviamo un uomo curioso, caratterizzato dalla testa di un cinghiale e da ben due spade smussate. Saranno proprio i personaggi di questo quadretto i protagonisti dell'episodio 12 in onda sabato prossimo su VVVVID che, con tutta probabilità, si scateneranno in nuovo e incredibile combattimento, con la speranza che Zenitsu mostri finalmente le sue capacità.

Vi invitiamo, per ingannare l'attesa sino al 22 giugno, ad ammirare il meraviglioso cosplay di Nezuko, l'eroina dell'opera che sta acquisendo sempre maggiori consensi dalle community di appassionati (e come dargli torto). E voi, invece, aspettate con ansia la prossima puntata?