Demon Slayer disegnato dall'autore di Gintama: le cartoline speciali per il film

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ormai è diventato una moda imprescindibile per i giapponesi, che ne parlano in ogni dove. Il brand creato da Koyoharu Gotouge ha fatto sfracelli sia nel mondo dei manga che negli anime, facendo incassi da record anche ai botteghini con Demon Slayer Movie: Infinity Train. E Gintama vuole sfruttare questo successo.

Furbescamente, l'autore Hideaki Sorachi e la produzione del film hanno lanciato una campagna promozionale molto diversa dal solito per lanciare il nuovo lungometraggio al cinema. Per chi andrà a vedere Gintama: The Final Movie al cinema ci saranno infatti in omaggio tre cartoline ma non con i personaggi del film, bensì con quelli di Demon Slayer disegnati da Hideaki Sorachi.

Durante la Jump Festa 2021 online sono state presentate tre delle dieci cartoline preparate per chi comprerà il biglietto di Gintama: The Final Movie. In basso si possono vedere il protagonista Tanjiro Kamado, poi Rengoku Kyojuro che è stato uno dei personaggi più importanti del recente film e infine Kocho Shinobu, il pilastro degli insatti. Sicuramente non mancheranno nelle altre cartoline altri personaggi importanti come Zenitsu, Nezuko e Inosuke che compongono il quartetto di protagonisti.

Cosa ne pensate di questa tattica commerciale ideata da Gintama: The Final Movie?