Demon Slayer: disponibile da oggi "Homura", il nuovo brano di LiSA realizzato per il film

Un anno e mezzo dopo la pubblicazione della traccia multiplatino Gurenge, la cantante giapponese LiSA è tornata con un nuovo brano composto appositamente per il film di Demon Slayer, in arrivo nelle sale il prossimo 16 ottobre. La canzone, intitolata Homura, è estratta dal nuovo album di LiSA "LEO-NiNE" e farà parte della colonna sonora del film.

In cima all'articolo potete ascoltare il brano completo, scritto appositamente per il personaggio di Kyojuro Rengoku. In giapponese, il carattere utilizzato per scrivere Homura è traducibile come "Fiamme", il potere utilizzato da uno dei più importanti Pilastri degli ammazzademoni. Homura è quindi la terza traccia estratta dal nuovo album di LiSA, dopo ADAMAS (da Sword Art Online: Alicization) e Gurenge.

Pochi mesi fa, Gurenge è diventata la terza traccia nella storia delle vendite digitali di Oricon a superare il milione, nonché la prima realizzata da un'artista donna. I dati di vendita parlano di oltre 100.000 copie fisiche vendute, più di 1.100.000 download digitali e 100 milioni di riproduzioni streaming solo su Spotify. Recentemente il brano ha bissato il successo di A Cruel Angel's Thesis, l'opening di Neon Genesis Evangelion.

E voi cosa ne pensate? Vi piace Homura? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che potete ascoltare un piccolo estratto del brano anche nel terzo trailer di Demon Slayer: Infinity Train.