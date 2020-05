Demon Slayer: disponibile una simpatica maglietta per diventare Inosuke

La serie di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è conclusa di recente con il capitolo 205, ma la conclusione della storia di Tanjiro non ha minimamente rallentato la produzione di gadget, statue, figure e anche riproduzioni degli abiti indossati dai protagonisti per i cosplayer appassionati dell'opera di Koyoharu Gotogue.

Infatti di recente è stata resa disponibile una particolare maglietta riguardante uno dei personaggi già stravaganti dell'intera serie, ovvero Inosuke Hashibira. La T-shirt in questione, realizzata da CurveritT sembra essere una semplice maglietta grigia, con riportati dei kanji in blu, ma sollevandola fin sopra alla testa vi potete trasformare in Inosuke.

Con un semplice e veloce gesto è quindi possibile prendere le sembianze del Demon Slayer compagno di avventura di Tanjiro, e potete vedere il risultata nel post in calce alla notizia, condiviso su Reddit dall'utente @Cosplaysky.

Naturalmente la maglietta in questione non è pensata per i cosplayer perfezionisti e che cercano di rendere in maniera più dettagliata possibile il personaggio che vogliono interpretare, ma rimane comunque una simpatica, e sicuramente più economica, iniziativa per chiunque volesse impersonare il selvaggio Inosuke.

Ricordiamo che Demon Slayer continua sta ottenendo un successo incredibile in Italia, diventando uno dei manga più venduti nel nostro paese, e per chi volesse "rivivere" le avventure di Tanjiro vi lasciamo al nostro speciale sui 10 migliori momenti del manga di Demon Slayer.