Demon Slayer: un divertente cosplay di Tanjiro diventa virale sul web

Quando una serie raggiunge un grandissimo successo vede moltiplicarsi meme strani, cosplay e artwork dei fan che la omaggiano nei modi più disparati. L'ultimo, divertente, cosplay di Demon Slayer dedicato a Tanijiro Kamado è davvero molto particolare.

Un fantasioso utente di Twitter ha pensato bene di agghindare un'anatra con l'outfit del protagonista di Demon Slayer e postare il risultato sul profilo social che potete ammirare in un video in calce alla notizia. L'anatra indossa una pettorina con il celebre soprabito a scacchi verde di Tanjiro e la cesta (fatta di carta, probabilmente) dove si nasconde di solito la sorella Nezuko diventata un demone. L'effetto è ovviamente buffo e strappa qualche risata ai fan della serie.

La serie di Demon Slayer sta battendo una serie di record che stanno davvero sorprendendo un pò tutti. Ultimamente la sigla dell'anime Gurenge è doppio disco di platino in Giappone, mentre i volumi del manga continuano a vendere ancora tantissimo, tanto da minacciare persino il manga più venduto di sempre in Giappone, ossia One Piece. Manga che sta per arrivare alle ultime battute e che speriamo possa accontentare tutti i fan di Koyoharu Gotouge. Se siete tra i pochi che ancora non hanno visto l'anime, potete dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di Demon Slayer.