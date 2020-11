Demon Slayer domina la classifica delle light novel più vendute del 2020, tutti i numeri

Per la prima volta dal 2008, anno in cui Oricon iniziò a stilare le classifiche di vendita delle light novel, un franchise è riuscito a occupare la prima posizione in entrambe le liste, quella delle serie e quella dei Volumi più redditizi dell'anno. Il record in questione è stato ottenuto da Demon Slayer, la famosa opera di Koyoharu Gotouge.

Le due classifiche visibili in basso sono ufficiali, presentate da Oricon al pubblico poche ore fa e stilate prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 18 novembre 2019 e il 22 novembre 2020.

Light novel più vendute del 2020 (serie)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Aya Yajima (opera originale di Koyoharu Gotouge) con 2.752.593 unità vendute Re: Zero - Starting Life in Another World di Tappei Nagatsuki con 732.314 unità vendute Vita da Slime di Fuse con 606.700 unità vendute Sword Art Online di Reki Kawahara con 564.235 unità vendute Kusuriya no Hitorigoto (The Apothecary Diaries) di Natsu Hyuga con 527.950 unità vendute

Demon Slayer: Flower of Happiness di Aya Yajima (opera originale di Koyoharu Gotouge) con 923.139 unità vendute Demon Slayer: One-Winged Butterfly di Aya Yajima (opera originale di Koyoharu Gotouge) con 913.388 unità vendute Demon Slayer: The Wind's Telltale Signs di Aya Yajima (opera originale di Koyoharu Gotouge) con 607.347 unità vendute Overlord 14 di Kugane Maruyama con 628.288 unità vendute Demon Slayer: Infinity Train di Aya Yajima (opera originale di Koyoharu Gotouge, script di Studio Ufotable) con 197.397 unità vendute

Demon Slayer continua dunque il suo dominio incontrastato in tutti i settori, da manga ad anime, passando per cinema e light novel. Il film Demon Slayer: Infinity Train, tra l'altro, ha recentemente superato Titanic e si appresta a diventare il più visto di sempre in Giappone. Vi ricordiamo che la pellicola arriverà anche in Italia nel 2021.