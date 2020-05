Demon Slayer domina le classifiche di vendita: il volume 20 del manga fa numeri esaltanti

Abbiamo salutato da poco tempo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il manga di Koyoharu Gotouge ha finito la sua serializzazione su Weekly Shonen Jump il 18 maggio 2020, pertanto il suo ricordo rimane ancora fresco. In concomitanza con la pubblicazione dell'ultimo capitolo, è arrivato anche il tankobon numero 20 nelle fumetterie nipponiche.

È stato subito il caos perché dal 13 maggio, data in cui è stato ufficialmente messo in vendita il volume 20 di Demon Slayer, ci sono state file interminabili fuori i negozi dei rivenditori più grossi. Non potevano quindi non risultare alti numeri nelle classifiche Oricon: l'azienda ha condiviso da pochi giorni i dati della scorsa settimana, che va da lunedì 11 a domenica 17 maggio.

Il volume 20 di Demon Slayer ha venduto 1.086.157 copie. Per chi conosce i numeri del manga, sa che è poco rispetto al solito. Questo è dovuto al fatto che insieme all'edizione normale, Shueisha ha pubblicato un volume 20 in versione speciale che ha fatto faville vendendo 904.092 copie e portando quindi il totale a 1.990.249. Un numero che conferma la popolarità di Demon Slayer nonostante i problemi del Coronavirus, pandemia che ha limitato i numeri degli altri manga.

Il volume 20 in edizione speciale inoltre conferma l'eccezionalità di Demon Slayer dato che è uno dei numeri più in alti in assoluto per un tankobon con gadget in allegato. In paragone, gli ultimi volumi speciali di L'Attacco dei Giganti hanno venduto non oltre le 500.000 copie. I numeri di questo volume 20 di Demon Slayer aumenteranno ancora col tempo, essendo soltanto alla prima settimana di vendite, e indubbiamente raggiungerà il traguardo dei 3 milioni come i volumi precedenti.

