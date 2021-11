Demon Slayer, una donna arrestata per aver venduto torte a tema

Il franchise di Demon Slayer sta diventando sempre più in voga in Giappone con numerosi appassionati che stanno ulteriormente incrementando la già imponente community legata al gioiellino di Koyoharu Gotouge. Il successo della serie, tuttavia, procede parallelamente a spiacevoli situazioni che si stanno moltiplicando senza sosta.

Mentre l'anime torna nuovamente a racchiudere attorno a sé i propri fan nella nuova stagione di Demon Slayer, che a breve terminerà di adattare la Saga del Treno Fantasma, nel frattempo in Giappone diverse persone stanno sfruttando il franchise per vendere prodotti a tema. Tuttavia, stando alle nuove leggi contro la pirateria, Shueisha ha potuto rafforzare il pugno d'oro e numerosi arresti sono avvenuti nell'ultimo anno.

Questa volta è toccato ad una donna di 34 anni di Shibuya a Tokyo, arrestata con l'accusa di aver infranto le normative sul copyright. Pare infatti che la donna avesse iniziato a vendere dal 2019 delle torte con decorazioni dedicate ai personaggi di Demon Slayer al costo cadauno di 100 o 115 euro. Durante l'interrogatorio l'imputata avrebbe aggiunto: "Pensavo che avrei potuto vendere le torte più velocemente se le avessi realizzate sulla base di un popolare personaggio di anime. Sapevo fosse un crimine." Dal 2019, dunque, la donna avrebbe intascato in questo modo all'incirca 50.000 euro.

Non sappiamo come si evolverà la faccenda, tuttavia questo non è che l'ennesimo caso di arresto per vendita illegale di materiale protetto da diritti d'autore. E voi, invece, cosa ne pensate della questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.