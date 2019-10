Demon Slayer: un doppiatore mostra i biscotti fatti dalla moglie, guardate il risultato!

Natsuki Hanae, il doppiatore di Tanjiro Kamado, sembrerebbe essere decisamente orgoglioso della qualità culinarie di sua moglie. Recentemente infatti la voce del protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha postato su Twitter alcuni biscotti a tema realizzati dalla sua dolce metà, e il risultato sembrerebbe essere davvero niente male.

Nelle due foto disponibili in calce all'articolo potete osservare due delle creazioni della moglie del doppiatore, che vengono condivise regolarmente sul suo profilo social. Il risultato ha decisamente convinto i follower, vista la spaventosa mole di mi piace ottenuta dalle due immagini.

La popolarità di Natsuki Hanae è cresciuta esponenzialmente dopo la trasmissione di Demon Slayer, nonostante l'attore non fosse al suo primo ruolo importante. L'opera però, soprattutto grazie al clamoroso successo riscosso con l'episodio 19, ha visibilmente contribuito alla crescita dei suoi follower.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un anime tratto dal manga di Koyoharu Gotouge, distribuito a partire dalla scorsa stagione invernale. Studio Ufotable, responsabile per l'adattamento, ha ricevuto diversi elogi per via dell'incredibile cura nelle animazioni. Un film sarà distribuito nel corso del 2020.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui vogliate saperne di più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.