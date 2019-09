Demon Slayer: anche i doppiatori confermano la seconda stagione?

VVVVid ha pubblicato lo scorso sabato il ventiquattresimo e terzultimo episodio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, serie shonen proveniente da Weekly Shonen Jump e che è stata capace di conquistare tutti grazie anche all'egregio lavoro portato avanti dallo studio Ufotable. Ma con la fine della prima stagione, i fan già attendono la seconda.

Ormai non c'è più dubbio, la seconda stagione arriverà dati i risultati positivi della serie, ma quando? La possibilità che venga confermata la seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nel prossimo periodo è già alta. Dopo le prime ipotesi relative alla copertina di Weekly Shonen Jump numero 43 in uscita questa settimana, arrivano ulteriori conferme dai doppiatori.

Durante il Madman Anime Festival di Melbourne, a uno degli eventi hanno preso parte i doppiatori Natsuki Hanae e Akari Kito, rispettivamente voci di Tanjiro e Nezuko, i due fratelli protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Ovviamente molte delle domande poste erano relative al futuro dell'anime di Ufotable, a cui le risposte sono state "La storia di Tanjiro continuerà" e "Speriamo vi godiate Demon Slayer". Naturalmente non c'è alcuna conferma di sorta, ma le risposte sono poco criptiche e fanno capire che i piani per il prosieguo sono già stati messi in moto e che potremmo avere un annuncio a breve. Tuttavia, considerate le altre produzioni dello studio Ufotable, i nuovi episodi non arriverebbero prima della primavera 2020, obbligando i fan ad aspettare ancora parecchi mesi.