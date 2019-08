Demon Slayer: la doppiatrice di Nezuko ha dato il via alla sua carriera da cantante!

Forte della sua prima linea di dialogo nei panni di Nezuko, pronunciata durante l'episodio 19 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la bellissima ventiquattrenne giapponese Akari Kito ha deciso di lanciare il suo primo singolo da cantautrice: Swinging Heart. il video ufficiale del pezzo, pubblicato lo scorso 14 agosto, è visibile in cima all'articolo.

Swinging Heart è una delle tre tracce presenti nell'omonimo disco dell'artista, in uscita il prossimo 16 ottobre per il prezzo di 1300 yen (circa 10 euro). Il CD conterrà la versione lunga della titletrack più altri due inediti, intitolati Dear my distance e Always Going My Way. Sia nella versione fisica che in quella digitale saranno comprese le strumentali di tutti e tre i pezzi.

Nonostante ancora non abbia avuto modo di far vedere le proprie qualità da doppiatrice, sembra proprio che il personaggio interpretato da Kito, Nezuko, stia cominciando ad ottenere un po' più di spazio nella serie tv. Nel corso dell'episodio 19, la ragazza ha salvato il fratello Tanjiro da morte certa, utilizzando per la prima volta il suo potere del sangue di demone.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si trova a pochi episodi dalla conclusione della sua prima stagione, ritenuta da molti come la migliore del 2019. La serie va in onda su VVVVid ogni sabato alle 16:30.

E voi cosa ne dite? Vi ha convinto in singolo della giovane cantante? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualche informazioni in più sull'anime invece, vi rimando a questa intervista al producer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.