Demon Slayer e Dr. Stone saranno al centro della lineup del Jump Special Anime Festa 2020

La Jump Festa è un evento che solitamente si tiene a fine anno e che la Shueisha usa per mostrare la forza della sua line up. Dall'ammiraglia Weekly Shonen Jump ai satelliti Jump SQ, Ultra Jump finendo poi col recente Jump+, sono tanti i titoli che ottengono anime e che vengono mostrati durante questa manifestazione di dicembre.

Come noto però, il Coronavirus non ha reso facilmente organizzabili questi eventi. Per tale motivo, a ottobre si terrà la Jump Special Anime Festa 2020, un evento streaming programmato per l'11 ottobre. Tutti potranno guardare in streaming il video dell'evento sul canale Youtube Jumpchannel che potete trovare alla fonte.

Gli anime che saranno presentati e approfonditi durante questo evento saranno:

Demon Slayer the Movie: Infinity Train ;

; Dr. Stone - Stone Wars;

Jujutsu Kaisen ;

; Boukyaku Battery.

Per i primi tre c'è bisogno di poche presentazioni. Demon Slayer esordirà il 16 ottobre nelle sale giapponesi ed è uno degli eventi più attesi dal pubblico nipponico. Per Dr. Stone invece si attendono dettagli sulla seconda stagione, prevista per il 2021. Jujutsu Kaisen è invece iniziato da poco ed è in corso anche su Crunchyroll. Infine c'è Boukyaku Battery, un titolo della rivista digitale Jump+ e che ha da poco annunciato una trasposizione OAV.

Ovviamente c'è anche chi si aspetta annunci di anime di Weekly Shonen Jump a sorpresa, non resta che attendere altri due giorni per scoprire cosa ha in serbo Shueisha.