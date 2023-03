Demon Slayer, due grandi assenti: Zenitsu e Inosuke ci saranno nella Stagione 3?

L'attesa per la terza stagione di Demon Slayer sta per finire. È infatti tutto pronto al ritorno dell'adattamento animato della serie manga di Koyoharu Gotoge, che però per questa parte della storia dovrà salutare momentaneamente due dei suoi più grandi protagonisti. Zenitsu e Inosuke non ci saranno in Demon Slayer 3?

La serie animata di Ufotable uscirà in simulcast streaming il 9 aprile su Crunchyroll con una prima puntata già anticipata dal film Demon Slayer: Verso il Villaggio di Forgiatori di Katana. La Sesta Luna Crescente è stata sconfitta, portando a un trionfo che i cacciatori di demoni non avevano mai rimediato. Tuttavia, la katana di Tanjiro è andata distrutta nel corso del combattimento contro Gyutaro e Daki ed è irreparabile. Il giovane protagonista dovrà dunque affrontare un lungo viaggio che lo porterà verso il villaggio di forgiatori di katana. Ecco cosa sappiamo sulla terza stagione di Demon Slayer 3.

La prossima saga adattata dall'anime di Ufotable si svilupperà dunque su Tanjiro Kamado, seguito da sua sorella Nezuko, e sue altri due Pilastri che abbiamo già avuto modo di conoscere, Mitsuri Kanroji e Muichiro Tokito.

Chi invece non ci sarà saranno Zenitsu e Inosuke, i due inseparabili compagni di squadra di Tanjiro che nel cour singolo di Demon Slayer 3 non avranno screen time. Dopo aver recuperato dalle ferite dalla battaglia nel Distretto a Luci Rosse, entrambi saranno impegnati con missioni in proprio. I fan dovranno dunque salutare momentaneamente il cacciatore di demoni "dormiente" e quello dal "volto di cinghiale". In compenso tornerà Genya Shinazugawa, introdotto nell'arco di selezione finale assieme agli altri giovani cacciatori di demoni protagonisti della serie.