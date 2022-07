Demon Slayer: un efficace cosplay di Susamaru, il demone palla

Nelle tenebre della notte si annidano creature chiamate demoni. Uno di essi, il più forte, ha purtroppo inciso sulla vita del giovane Tanjiro Kamado, chiamato poi alle armi per riuscire a trovare un modo per salvare la sorellina Nezuko. Parte così Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, un manga e un anime che ha fatto scalpore in tutto il mondo.

Per andare avanti nella storia e verso il suo obiettivo, Tanjiro deve quindi farsi carico di affrontare queste creature notturne e mai sazie di carne umana. Uno dei demoni affrontati nella prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è Susamaru, una donna dai capelli corti e capace di creare altre braccia. Il suo potere si concentra su una grande modifica del proprio fisico e sulla forza con cui sfrutta le proprie palle temari, che diventano ancora più pericolose quando utilizzate in concomitanza col potere di Yahaba.

È un personaggio sicuramente non dei più forti e in generale minore, nonostante la sua voglia di entrare a far parte delle dodici lune, eppure c'è qualcuno che l'ha adocchiato. La cosplayer Luxlo ha infatti creato questo cosplay di Susamaru molto fedele e, anche se non ha lo stesso quantitativo di braccia, riesce a emettere la stessa pericolosità.

