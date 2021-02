Demon Slayer: l'epico scontro tra Akaza e Rengoku rappresentato in una magnifica statua

Tra i molti personaggi presenti nella serie Demon Slayer i Nove Pilastri, chiamati anche Hashira, sono indubbiamente i migliori e più abili ammazzademoni dell'universo creato da Koyoharu Gotoge, verso i quali la community ha sempre mostrato particolare interesse, specialmente in seguito alla pubblicazione della pellicola Infinity Train.

È stato proprio grazie al film dedicato all'arco narrativo del Treno dell'Infinito che in particolare uno dei Pilastri ha acquisito enorme popolarità. Si tratta ovviamente di Kyojuro Rengoku, Pilastro della fiamma, che nelle scene finali è stato protagonista di una delle battaglie più spettacolari e memorabili dell'intera serie, contro la Terza Luna Crescente, Akaza.

L'intensità dello scontro è stata perfettamente rappresentata grazie allo straordinario lavoro fatto da Hero Belief Studio, che ha realizzato la statua che potete vedere nel post riportato in calce. Alta 60 centimetri la figure, che sarà disponibile prima della fine del 2021 in due versioni, al prezzo di 630 e 670 euro, mostra i due avversari affrontarsi utilizzando le loro tecniche migliori, ovvero il Nono Kata: Rengoku per l'Hashira, che si manifesta come un gigantesco drago infuocato, e la Destructive Death: Annihilation Type di Akaza.

