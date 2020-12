Demon Slayer: gli episodi dal 22 al 26 modificati da Ufotable, ecco la nuova key visual!

Il sito web ufficiale dell'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha recentemente condiviso una nuova key visual, per festeggiare la trasmissione dello speciale "Pillar Meeting/Butterfly House Special Edition" in programma il prossimo fine settimana su Fuji TV e altre emittenti giapponesi.

Secondo quanto riportato da Ufotable, l'evento in questione vedrà la messa in onda di cinque episodi della serie, dal 22 al 26 compresi. Ognuna delle puntate in questione è stata ritoccata dallo studio con nuove animazioni e scene post-credit inedite, in modo da preparare al meglio i fan alla visione di Demon Slayer: Infinity Train.

L'idea è quella di convincere sempre più persone a recarsi al cinema prima della fine dell'anno, in modo da assicurarsi il record di film più visto di sempre in Giappone. Per l'occasione, Ufotable ha anche condiviso la splendida key visual ritraente i nove Pilastri di Hashira visibile in calce alla news.

In concomitanza con la trasmissione dello speciale, è anche stato annunciato il giveaway "Kimetsu no Yaiba Character Collection", in cui i fan avranno la possibilità di vincere un'action figure in scala 1/8 di uno dei Pilastri. I vincitori saranno scelti casualmente tra i partecipanti.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di recuperare questo speciale? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi consigliamo di dare un'occhiata agli ultimi, straordinari risultati al box office di Demon Slayer: Infinity Train.