Demon Slayer: quali sono gli episodi più belli dell'anime? La top 5

Il ritorno di Tanjiro e Nezuko Kamado e dei loro amici cacciatori di demoni è proprio dietro l'angolo. La Stagione 4 di Demon Slayer è una delle serie animate più attese della primavera 2024 e con il debutto previsto a breve alcuni spettatori potrebbero essere invogliati ad approfondire quanto successo in precedenza.

Il debutto al cinema di Demon Slayer: Verso l'Allenamento dei Pilastri ci ha permesso di rivivere alcune delle scene più belle della terza stagione animata e l'introduzione al prossimo arco narrativo. Il viaggio con Demon Slayer 4 sarà breve, poiché questa parte dell'anime adatterà l'arco più corto del manga di Koyoharu Gotoge. Per restare al fianco dei nostri eroi e avere una migliore visione della storia, ecco quali sono i migliori episodi di Demon Slayer.

La storia di Demon Slayer parte subito forte. L'episodio introduttivo stabilisce un forte legame con il personaggio principale, Tanjiro Kamado, e con il suo tragico passato. Parliamo di una puntata emozionante che mostra tutta la determinazione di Tanjiro nel voler difendere sua sorella dalla tragica sorte che le è toccata.

Demon Slayer è uno degli anime più belli di questi anni, merito soprattutto delle splendide animazioni di Ufotable. Selezionare gli episodi più belli è complesso, poiché la serie è ricca di momenti stupefacenti. Uno di questi, senza dubbio, è quando per la prima volta Tanjiro sfodera la danza del dio del fuoco di suo padre. Con questa tecnica el'aiuto dell'abilità vampirica di Nezuko, riesce a sopraffare Rui decapitandolo.

Puntata imperdibile è l'ultima dell'arco del Treno Mugen. La puntata 7 di Demon Slayer 2 è tecnicamente incredibile e mostra il finale dello scontro tra Rengoku e Akaza, uno dei punti più alti toccati dall'opera. Questa scena ancora ci folgora l'anima.

Passiamo poi all'arco del distretto a luci rosse. Nell'episodio 43 di Demon Slayer (17 stagione 2) Tengen Uzui sfida la Luna Crescente Gyutaro in un tripudio di animazioni meravigliose che tutt'oggi non sono state eguagliate.

Per quanto riguarda la terza stagione di Demon Slayer, invece, non è un combattimento ad averci colpito. L'ultimo episodio dell'arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana mostra finalmente Nezuko alla luce del sole, spiazzando Tanjiro e noi spettatori convinti della sua dipartita. Le lacrime non sono mancate. E per voi, invece, quali sono gli episodi più belli di Demon Slayer?

