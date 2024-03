Demon Slayer: quanti episodi per la Stagione 4? Sarà anche più breve del previsto!

Demon Slayer 4 è uno degli anime più attesi della stagione anime della primavera 2024. Il debutto è ormai imminente, ma per quanto tempo andrà avanti la serie di Ufotable? La corsa di Tanjiro Kamado e dei cacciatori di demoni, questa volta, non sarà delle più lunghe. Ma sarà anche più breve delle aspettative?

Il debutto al cinema di Demon Slayer Verso l'Allenamento dei Pilastri ha già anticipato l'introduzione del prossimo arco narrativo della serie animata prodotta da Ufotable. Sappiamo che la squadra dei cacciatori di demoni affronterà un intenso allenamento in vista di una battaglia importante, ma anche che questa saga è la più breve di tutto il manga. L'Hashira Training Arc ha una durata di appena 9 capitoli e contando che il primo episodio di Demon Slayer 4 avrà una durata speciale di un'ora, i fan non possono sperare in miracoli.

I fan avevano timore della presenza di filler in Demon Slayer 4, ma pare che questo sia da escludere. È stata infatti rivelata una preziosa informazione sulla durata di questa stagione imminente. Stando a un leak rivelato da un'insider, Demon Slayer Stagione 4 andrà avanti per meno di 10 episodi.

Per avere un'idea più precisa sulla durata della serie facciamo un salto all'indietro. L'arco del treno dell'infinito dura 13 capitoli nel manga, raccolti in appena 7 episodi. Se Ufotable si dovesse attenere a questa stima, questa quarta stagione di Demon Slayer potrebbe durare soli 6 episodi. A confermare la brevità della prossima stagione è l'insolita data d'uscita di Demon Slayer 4. L'anime, infatti, non comincerà in corrispondenza dell'avvio della stagione primaverile come quasi tutte le altre serie.

