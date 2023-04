Demon Slayer: il primo episodio della terza stagione supera ogni aspettativa

Sin dal suo debutto nell’aprile del 2019, l’anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ad opera di Ufotable, si è dimostrata una delle serie più seguite e dal successo inarrestabile, riscontrato anche in occasione dell’uscita del primo episodio della terza stagione, dove verrà adattato l’arco del villaggio dei forgiatori di katane.

L’aggiornamento è arrivato direttamente dal Giappone dove sono stati condivisi i dati relativi alla percentuale d’indice di ascolto, dove il ritorno di Tanjiro e compagni, dalla durata di circa 60 minuti, ha ricevuto un risultato pari all’8% raggiungendo il terzo posto tra i programmi più visti.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, e della rilevanza di una cifra del genere, basti pensare che Attack on Titan The Final Chapters 1, prima parte dell’attesissimo finale dell'opera di Hajime Komoto, una delle più seguite e discusse degli ultimi dieci anni, ha ricevuto un rispettabile 2.6%, mentre nella stessa settimana del ritorno di Tanjiro e compagni, ONE PIECE e Detective Conan, popolarissimi in Giappone, hanno raggiunto rispettivamente il 3.2% e il 6.6%.

Inoltre, ad aggiungere valore ad un indice così alto, va considerata anche la fascia d’orario in cui è stato trasmesso l’episodio, cioè in seconda serata, a partire dalle 23:15. E voi avete visto il primo episodio della terza stagione di Demon Slayer? Credete che quest’accoglienza sia meritata? Fatecelo sapere nei commenti.

