Demon Slayer: esattamente un anno fa, con l'episodio 19, l'anime diventava virale

La genesi della popolarità di Demon Slayer è particolarmente interessante poiché fino al debutto dell'episodio 19 l'anime riscosse appena una discreta popolarità. Di certo non passò inosservata, ma per ben più di metà della prima stagione il successo fu misero se rapportato agli attuali fasti del franchise.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo raccontato delle file presso UNIQLO, una compagnia che ha recentemente avviato una collaborazione con Demon Slayer per capi d'abbigliamento a tema. Ad ogni modo, con la clamorosa 19esima puntata, la stessa che vide protagonista lo scontro tra Rui e Tanjiro, l'opera magna dell'autrice Koyoharu Gotouge fu destinata ad affrontare una popolarità senza eguali che proposero il franchise ai vertici dell'industria.

A nemmeno pochi gironi dalla fine dell'anime, Studio Ufotable mise immediatamente in produzione un film in modo tale da garantire del tempo a sufficienza per realizzare una eventuale seconda stagione e massimizzare i profitti. A tal proposito, sapevate che una voce di corridoio vede il debutto di Demon Slayer 2 nella primavera 2021?

Con la fine del manga, la lotta -in termini di vendite- tra i cacciatori di demoni e i pirati di ONE PIECE è ufficialmente terminata, seppur lasciandosi alle spalle un'opera che ha avuto il coraggio di terminare all'apice del suo successo. Successo che, in fin dei conti, ha cominciato ad arrivare esattamente un anno fa, mentre l'episodio 19 impressionava il mondo intero.