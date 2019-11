Demon Slayer, un esilarante cosplay di Nezuko fa impazzire il web!

Nell'ultimo periodo la fama di Demon Slayer è in continuo aumento, complice soprattutto un adattamento animato che ha trasposto ottimamente le gesta di Tanjiro e Nezuko nella loro avventura. Non sono mancati, ovviamente, momenti divertenti in questo percorso, coadiuvati anche dalla genialità degli appassionati.

Lowcostcosplay è una delle personalità più amate tra i fan delle opere nipponiche, merito di una fantasia e una creatività molto rara nel settore. Solo recentemente, infatti, aveva fatto impazzire i fan di Demon Slayer con un cosplay di Tanjiro, rigorosamente eseguito con strumenti a basso costo.

La sua genialità, che ha trovato nel basso budget un punto di svolta, lo ha reso uno dei personaggi più simpatici del web, sempre sul pezzo nelle novità anime e manga che fuoriescono quotidianamente. Il suo ultimo colpo di follia, dunque, ha nuovamente stupito la community del manga di Koyoharu Gotouge, realizzando un simpaticissimo cosplay di Nezuko a basso costo. L'interpretazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è diventata virale in breve tempo grazie all'esilarante idea dell'autore. La celebre eroina di Demon Slayer, inoltre, è da tempo uno dei personaggi più amati dell'intero franchise, come dimostrano il successo che riscuotono i cosplay sulla sua figura.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ennesimo colpo di genio di Lowcostcosplay? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.