Demon Slayer, ecco gli esilaranti artwork realizzati da un autore per la propria figlia

Masayuki Ishikawa, autore di manga seinen del calibro di Moyasimon e Maria the Virgin Witch, è diventato virale sui social dopo aver postato i due artwork richiestogli dalla figlia piccola, che a quanto pare avrebbe addirittura consigliato al papà di "lavorare su qualcosa di più simile a Demon Slayer, anziché su manga strani come Moyasimon".

Ishikawa ovviamente non ha perso tempo, ed ha accontento la propria bambina appicciando sulla porta della cameretta una fanart ritraente Gyokko e Hantengu, rispettivamente quinta e quarta luna demoniaca superiore del villain Muzan Kibutsuji. Spaesata, la figlia ha chiesto "Perché proprio loro due?" e dopo essersi sentita rispondere "Penso che siano carini!", ha nuovamente replicato "Ti avevo chiesto di disegnare uno dei ragazzi, non dei demoni!".

Il mangaka ha ottenuto centinaia di migliaia di like su Twitter e la storia è diventata velocemente virale, vista anche la popolarità del lavoro di Koyoharu Gotouge. Demon Slayer è attualmente il manga più venduto in Giappone e non è certo una sorpresa che i fan più giovani prediligano questo genere di opere anzichè quelle di Ishikawa, generalmente pensate per un pubblico più adulto.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono gli sketch?