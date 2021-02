Demon Slayer: l'esplosiva Jessica Nigri in un cosplay di Mitsuri Kanroji

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un anime diventato estremamente famoso nel 2019 grazie alla produzione di Ufotable. Lo studio ha fatto un lavoro straordinario che ha incentivato i fan a comprare i volumi del manga. Con la fase finale dell'anime abbiamo conosciuto i cacciatori di demoni più forti, ovvero gli hashira.

Avevamo già visto in precedenza personaggi come Giyu Tomioka e Kochu Shinobu, ma negli ultimi episodi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha fatto la sua comparsa anche Mitsuri Kanroji, hashira dell'amore. Capelli rosa e verdi, timida e in disparte rispetto agli altri, non è stata mostrata particolarmente durante la prima stagione né durante il film Demon Slayer Movie: Infinity Train.

In attesa di scoprire se diventerà una protagonista di Demon Slayer 2, Mitsuri Kanroji è stata molto presente a San Valentino, il giorno degli innamorati. In rete infatti è arrivata qualche condivisione del personaggio visto il suo ruolo legato all'amore e la cosplayer Jessica Nigri ha deciso di postare su Instagram le foto col personaggio.

Il cosplay di Mitsuri Kanroji in basso creato dalla modella americana è diventato velocemente virale con più di 100000 likes al post di Instagram. Intanto l'antagonista di Demon Slayer 2 ha già ricevuto un cosplay.