Demon Slayer: un esplosivo Kyojoru Rengoku nella statua di Kotobukiya

Demon Slayer rappresenta un vero e proprio fenomeno mediatico, una serie di poco più di 200 capitoli che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, e che ha raggiunto ulteriore fama grazie alla pellicola Infinity Train, che sta registrando record d'incassi ovunque, e che ha reso l'Hashira della Fiamma uno dei personaggi più amati.

Kyojuro Rengoku non ha solo svolto uno dei ruoli principali nel corso dell'arco narrativo del Treno dell'Infinito, dimostrando le sue impressionanti abilità legate al potere del fuoco, ma è anche diventato in breve tempo un'icona della pellicola stessa, che negli Stati Uniti è seconda solo al film Mortal Kombat, ispirato all'omonimo franchise di videogiochi editi da NetherRealm Studios.

Era quindi naturale che il Pilastro della Fiamma divenisse in poco tempo anche uno dei personaggi della serie con più action figure e statue presenti sul mercato, l'ultima delle quali è stata presentata da Kotobukiya. Potete vedere il prodotto in questione nel post condiviso su Twitter da @Wario64 e riportato in calce alla notizia, dove oltre alle immagini illustrative è stato specificato il prezzo, 169,99 dollari americani. Per chi fosse interessato all'acquisto è presente anche il link per pre ordinare la statua su Amazon, dove è riportata anche la data d'uscita, ovvero il 26 gennaio 2022.

