Demon Slayer: età e segno zodiacale dei personaggi principali

Una delle peculiarità di Demon Slayer è l'insieme di personaggi con cui Gotoge ha arricchito il suo universo. Da demoni di ogni tipo e forma, fino a colorati cacciatori di demoni dai poteri elementali, Tanjiro e compagni hanno vissuto avventure incredibili, intrecciando il loro cammino con personaggi da forti, e ben caratterizzate, personalità.

Andiamo quindi ad analizzare dal punto di vista zodiacale, e con qualche dettaglio in più, dieci tra i personaggi più rilevanti delle prime tre stagioni dell’anime targato Ufotable. Iniziamo da Tengen Uzui, Hashira del Suono, ventitreenne e personaggio centrale nell’arco narrativo ambientato nel quartiere a luci rosse. Nato il 31 ottobre, Tengen è del segno dello Scorpione, e appare in linea con i tratti distintivi del segno solo per quanto riguarda il suo stile di combattimento: paziente, calcolatore e letale.

Passiamo a Muichiro Tokito, Pilastro della Nebbia, che ha svolto un ruolo centrale nella terza stagione. Il quattordicenne Tokito appartiene al segno del Leone, essendo nato l’8 agosto, ma anziché essere caratterizzato da una personalità energica, appare più pacato e stoico, come qualcuno che non cerca minimamente attenzioni. Shinobu Kocho, Hashira dell’Insetto, ha 18 anni, ed è nata il 28 febbraio, data che la rende una Pesci, con i quali condivide la forte empatia verso le altre persone, soprattutto per sua sorella Kane, e le forti passioni che la guidano dall’interno.

Nato il 10 maggio, il ventenne Kyojuro Rengoku, Hashira delle Fiammae, è del segno del Toro, e abbraccia completamente le principali caratteristiche del segno di terra, come il grande impegno che mettono in qualsiasi lavoro o dovere. Continuiamo con Giyu Tomioka, nato l’8 febbraio l’Hashira dell’Acqua condivide con gli Acquario una parte compassionevole e sensibile, nascosta dietro i drammi del passato che l’hanno reso determinato a non far accadere più nulla di male alle persone vicine.

Concludiamo la sfilza di Hashira con il Pilastro dell’Amore, la diciannovenne Mitsuri Kanroji, nata il 1° giugno e quindi del segno dei Gemelli. Mitsuri condivide col segno una personalità aperta, pronta a fare nuove conoscenze, e in grado di affrontare con flessibilità grandi cambiamenti nel corso della vita. Passiamo ora ai quattro protagonisti, partendo con Zenitsu, 16 anni e del segno della Vergine, legato alla pazienza, alla preparazione attenta e meticolosa, tutti tratti che mancano al lunatico e poco equilibrato protagonista.

Inosuke, 15 anni, è nato il 22 aprile sotto il segno del Toro, col quale condivide certamente una grande cocciutaggine. Nezuko, con 14 anni è la più piccola del gruppo, e appartiene al segno del Capricorno essendo nata il 28 dicembre. Nezuko rappresenta il suo profilo zodiacale alla perfezione, dimostrandosi decisa, a volte inamovibile sulle sue decisioni, ed estremamente tenace e coraggiosa. Infine, Tanjiro Kamado, 15 anni, è nato il 14 luglio, ed è quindi del segno del Cancro, fortemente legato alla spiritualità e a stabilire solide relazioni.

