Demon Slayer: un evento sconvolgente negli spoiler dell'ultimo capitolo!

Il combattimento contro la prima luna crescente non ha avuto pietà alcuna per i nostri eroi, costretti a fronteggiare disperatamente uno dei nemici più forti di Demon Slayer. Lo scontro, infatti, dopo una disperata combinazione di attacchi ha messo in ginocchio i cacciatori di demoni, costretti a far fronte a un evento scioccante.

Il successo del manga non è solo fortuna, ma una perfetta combinazione di fattori che ha determinato un continuo incremento delle vendite. In particolare, la storia narrata da Koyoharu Gotouge è meticolosamente strutturata nella caratterizzazione dei suoi personaggi, con lo scopo di condividere con il lettore la vita dei propri protagonisti. Ciò, ovviamente, costringe l'autrice a non scendere a compromessi, anche negli eventi più spiacevoli di una storia sommersa da una guerra infinita.

Negli spoiler del capitolo 179 di Demon Slayer, infatti, il combattimento con la prima luna crescente è ormai terminato, seppur senza lasciare un attimo di pace ai giovani cacciatori di demoni. Dalle prime immagini condivise in rete, il Pilastro della Nebbia, Tokito, ormai in fin di vita, sogna di incontrarsi con il fratello, con cui si scambiano quelle commoventi parole che non sono mai riusciti a dirsi in passato, per poi spirare a causa delle ferite. Tuttavia, non è l'unico ad abbandonare il palcoscenico a seguito del combattimento, poiché anche Genya, il fratello di Shinazugawa, scompare tra le mani del Pilastro del Vento, senza più un filo di energia in corpo.

Un capitolo devastante, ma anche coerente con gli ultimi eventi del manga, che non ha risparmiato i lettori da un episodio struggente ed emotivamente intenso. E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo capitolo di Demon Slayer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.