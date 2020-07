Demon Slayer: l'ex chitarrista dei Megadeth realizza una cover dell'opening della serie

Demon Slayer è diventato, nel corso dell'ultimo anno, uno degli anime più famosi al mondo. Il successo dell'opera di Koyoharu Gotouge è inequivocabile e poco fa, persino l'ex chitarrista dei "Megadeth" Marty Freidman ha deciso di porre i suoi omaggi alla serie, realizzando una splendida cover dell'iconica opening Gurenge.

Marty Friedman ha militato nel gruppo heavy metal Cacophony dal 1986 al 1989 e, successivamente, ha persino suonato per quasi dieci anni con i sopracitati Megadeth. Nell'ultimo periodo l'artista ha condiviso diverse cover e tra queste, ha deciso di dedicarne una anche al brano di LiSA.

Pubblicata per la prima volta nell'aprile del 2019, "Gurenge" è stata recentemente certificata triplo platino in Giappone, risultato mai raggiunto da un'altra sigla di apertura di un anime in un tempo così breve. Oltre ai 750.000 download digitali, il CD è riuscito a vendere più di 100.000 copie, risultato che è valso all'artista l'ennesimo disco d'oro, mentre su Spotify il brano conta attualmente 65 milioni di riproduzioni (erano 25 lo scorso febbraio e 45 ad aprile). Vedere il proprio pezzo suonato da un altro musicista di talento, non può che essere la ciliegina sulla torta per la cantante giapponese.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la cover? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste apprezzare le doti canore di LiSA in un ambiente più intimo invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla performance live di Gurenge pubblicata pochi mesi fa.