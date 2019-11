Demon Slayer: una fan art mostra un bellissimo crossover con Nier: Automata

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato senza dubbio l'anime più sorprendente del 2019, sia per l'incredibile qualità delle animazioni realizzate da Studio Ufotable sia per il sorprendente carisma dei suoi protagonisti. A tal proposito, un fan ha deciso di omaggiare l'opera realizzando un crossover con il suo videogioco preferito, Nier: Automata.

Più nello specifico, l'utente Reddit dishwasher1910 ha stupito la fanbase con il disegno visibile in calce, raffigurante la bellissima 2B nei panni di un ipotetico "Pilastro dell'Umanità". Il vestiario da samurai e l'eccezionale livello di dettaglio sono valsi all'artwork più di 4000 upvote in neanche 24 ore.

Le due opere in realtà hanno già qualcosa in comune, ovvero la voce della talentuosa Nami Nakagawa, responsabile sia per la realizzazione di diversi brani presenti nel videogioco di Platinum Games, sia per l'ormai famosissima traccia Tanjiro Kamado no Uta, presente nel chiacchieratissimo episodio 19 dell'anime.

Demon Slayer è diventato da qualche mese un vero e proprio fenomeno mondiale. Il manga ha praticamente raggiunto ONE PIECE in termini di vendite e la serie è stata rinnovata per un film e una seconda stagione. Oltre a ciò, l'anime ha fatto incetta di premi ai Newtype Awards 2019 e con tutta probabilità raddoppierà ai Crunchyroll Awards.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!