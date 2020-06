Demon Slayer: un fan dedica una statuetta ad Inosuke

Oltre al merchandise ufficiale di Demon Slayer, i numerosi fan dell'opera di Koyoharu Gotoge hanno scelto di creare una serie di fan art e altri oggetti dedicati ai personaggi del manga. In questa notizia vi segnaliamo la statua incentrata su Inosuke.

Il personaggio dall'originale look è diventato in breve tempo uno dei preferiti dagli appassionati, che hanno accolto con entusiasmo la sua decisione di unirsi a Tanjiro e Zenitsu nella loro lotta contro i loro rivali, i demoni responsabili della trasformazione di Nezuko. DWoodArtStudio, un utente di Reddit, ha quindi deciso di condividere un lungo filmato in cui ci mostra i vari passaggi con cui ha trasformato un blocco di legno nel personaggio del manga. Come si poteva immaginare, il video ha riscosso un notevole successo tra i fan di Demon Slayer, che sono rimasti particolarmente colpiti per la grande cura dei dettagli e per la posa dinamica di Inosuke, pronto ad affrontare il suo avversario armato delle sue iconiche lame.

Trovate il link al filmato in calce alla notizia, mentre rimaniamo ancora in attesa di una conferma sulla seconda stagione di Kimetsu no Yaiba: la trasposizione del manga omonimo infatti andrà avanti con un film di animazione intitolato Demon Slayer - Infinity Train. Chiudiamo la notizia segnalandovi la nostra analisi del doppiaggio italiano di Demon Slayer.