Demon Slayer, fan estasiati per il finale della stagione 3: tutte le reaction

I fan su Twitter non hanno perso un secondo per lasciare sulla piattaforma le loro reaction all'ultimo episodio di Demon Slayer 3 . Come sempre, sono state elogiate le ottime animazioni sfoderate da Ufotable, per un finale palpitante e molto dolce, con qualcuno che ha fatto anche menzione del crash di Crunchyroll . C'è anche chi ha provato a paragonare Demon Slayer e Naruto, ma la maggior parte si è espressa unicamente sull'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotouge. E voi che pareri avete sull'episodio 11 di Demon Slayer 3 ?

La presenza di Mitsuri Kanroji e di Tokito Muichiro è stata a dir poco fondamentale per uscire indenni dallo scontro, senza perdite e senza menomazioni. Tutto è culminato nell' episodio finale Demon Slayer 3x11 , dove finalmente è stata posta la parola fine alla vita di Hantengu, l'essere demoniaco che incarnava l'odio e altri sentimenti negativi dell'uomo. È stata una sfida dura e lunga che poi è stata conclusa. E mentre si temeva il peggio per Nezuko, in realtà tutto si è risolto in un lieto fine.

Demon Slayer has done more for anime than Naruto has. pic.twitter.com/Z81hD5Ss8d — voló🍌 (@keybladevolo) June 18, 2023

Demon Slayer's third season may have been riddled with many lacking components through no faults but its own, but I have to give credit where credit's due, as the finale managed to end on a bittersweet note, beautifully exhibiting such a well-produced conclusion. pic.twitter.com/953mDdaKgj — Baleygr (CEO of 86 EIGHTY-SIX) (@Baleygr086) June 18, 2023

This was the best episode Demon Slayer has ever produced. Perfect blend of incredible story content and GOD TIER production. Nezuko no Uta song, unreal animation, breathtaking composition and extended Muzan backstory. My favorite anime episode OAT



1000/10 #鬼滅の刃 pic.twitter.com/8XrBsH1IvA — Esta♠️ (@knyesta) June 18, 2023

The new Demon Slayer episode was top tier 🔥🔥 10/10 pic.twitter.com/98748cVDtk — Mr Black⁛ (@MrBlackOG) June 18, 2023

YALL JUST HAD TO CRASH CRUNCHYROLL ON A DEMON SLAYER DAY pic.twitter.com/8ydvK3e7uU — opal (@opalthefagatron) June 18, 2023