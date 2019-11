Demon Slayer: un fan ha immaginato Nezuko con lo stile di alcuni celebri manga

La popolarità di Nezuko è alle stelle, ormai radicalmente inserita nella top 5 dei migliori personaggi femminili del 2019. Tuttavia, vi siete mai chiesti come apparirebbe l'eroina di Demon Slayer con lo stile di opere famosissime come ONE PIECE o Dragon Ball? Un fan ha provato a rispondere a questa domanda tramite un disegno geniale.

Appena qualche giorno fa, un'illustrazione realistica di Nezuko era diventata virale sul web, grazie a una deliziosa interpretazione grafica della sorellina di Tanjiro. Un fan della perla di Koyoharu Gotouge, un certo A2T will draw, ha pensato di compiere un passo ancora più in là, ritraendo la giovane demone con lo stile dei mangaka più famosi in circolazione.

Dall'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, infatti, la piccola Nezuko cambia completamente volto, acquisendo le sembianze di un membro del Clan Hyuga in Naruto, o ancora le fattezze titaniche de L'Attacco dei Giganti. La geniale idea dell'artista ha fatto il giro della rete, con quasi 20 mila manifestazioni di apprezzamento e migliaia di ricondivisioni in nemmeno 24 ore. Inoltre, l'illustrazione ha fatto anche molto riflettere, permettendo agli appassionati di immaginare i personaggi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nel magico mondo di celebri capolavori.

E voi, invece, cosa ne pensate della stupenda interpretazione grafica di Nezuko con lo stile di opere famose. Quale vi piace di più? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.